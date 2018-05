Thua Thien-Hue (VNA) - Réalisé sur une scène flottante sur la rivière des Parfums, "Les Echos de la rivière des Parfums" est le premier programme artistique qui est organisé durant les 10 éditions de Festival de Hue 2018, avec la participation de nombreux habitants locaux.

Le panorama de la scène flottante sur la rivière des Parfums. Photo : LM



Ce programme artistique s’est tenu dans la soirée du 29 avril. Il est comme une "belle aquarelle sur les paysages de la rivière, les villages de pêche, la vie des habitants de Hue". Il raconte la vie des gens de la rivière des Parfums à Hue depuis qu’ils tombent amoureux, se marient, donnent naissance à leurs enfants, jusqu’à ce que ces derniers grandissent et suivent le métier de leurs parents, ouvrant un autre cycle de vie, une nouvelle génération de gens connectés au flux de la rivière.

"Les Echos de la rivière des Parfums" reflète la vie réelle des habitants locaux. Photo : LM



"Les Echos de la rivière des Parfums" apporte beaucoup d'émotions au public à travers la performance de centaines de comédiens professionnels et amateurs en combinaison avec la musique folklorique et les magnifiques paysages naturels.



Ce programme vise à promouvoir et présenter aux touristes domestiques et internationaux la province de Thua Thien-Hue, une terre non seulement riche d’un point de vue historique et culturelle mais aussi en termes de paysages et de vie quotidienne simple de ses habitants.

Une scène dans la vie des gens de la rivière des Parfums. Photo : LM



Ce programme est un cadeau de Hue à ceux qui aiment cette ville, une terre digne d’honneur, de gratitude et de fierté. A noter qu’il s’agit du programme qui voit participation du plus grand nombre d’habitants locaux, qui y apportent tous leurs sentiments et leur volonté d’être à la hauteur de l’événement. -CPV/VNA