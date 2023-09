Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les entreprises internationales sont en train de stimuler leur croissance dans la région d'Asie du Sud-Est (ASEAN). Parmi les pays membres du bloc, le Vietnam reste une de leurs destinations les plus attrayantes.

Selon Amanda Murphy, responsable de la banque commerciale pour l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est – Pacifique chez HSBC, ces résultats démontrent une fois de plus que les entreprises du monde entier ont de plus en plus confiance en l'expansion de leurs activités en Asie du Sud-Est.Le marché vietnamien est attrayant pour les entreprises étrangères grâce à une économie résiliente pendant et après la pandémie de COVID-19, une main-d'œuvre qualifiée et travailleuse.Le Vietnam est prévu de devenir le 10e plus grand marché de consommation mondial d'ici 2030, offrant de nombreuses opportunités aux entreprises internationales dans ce secteur, selon Tim Evans, directeur général de HSBC Vietnam.L'économie numérique en plein essor du Vietnam est également un atout majeur qui attire les entreprises. De nombreuses entreprises interrogées ont déclaré être attirées par le taux d'utilisation élevé des smartphones et le dynamisme de l'entrepreneuriat au Vietnam. Certaines estiment que l'économie vietnam ienne connaîtra une croissance significative ces 10 prochaines années grâce aux progrès technologiques.L'importance du Vietnam dans le flux commercial mondial est reflétée par un fort intérêt pour les accords de libre-échange. De plus, les résultats de l'étude ont également révélé certains défis auxquels les entreprises internationales sont confrontées en opérant au Vietnam, tels que les différences culturelles et la question juridique. -VNA