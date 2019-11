Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le malaisien Hong Leong Bank Vietnam a lancé mardi 11 novembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud) sa banque numérique de nouvelle génération – l’application HLB Connect.

Vue de la cérémonie de lancement de HLB Connect de Hong Leong Bank, le 11 novembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ce service offre notamment à ses clients d’ouvrir un compte bancaire en ligne, de recevoir une carte bancaire chez soi, de se connecter en utilisant la biométrie, de régler les factures, de gérer et verrouiller la carte bancaire à distance, de transférer de l’argent aux banques et d’effectuer des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets, de bénéficier des plans d’épargne à taux préférentiels.Conçue pour le marché vietnamien, l’application HLB Connect peut être téléchargée de iOS App Store ou de Google Playstore et donne le droit à une carte Visa Prepaid.Grâce à la croissance robuste de l’économie numérique et le taux d’utilisation d’Internet et du mobile très élevé, le Vietnam est devenu le point focal du développement des services bancaires en ligne et de porte-monnaie électronique, a déclaré le directeur général de Hong Leong Bank Vietnam, Duong Duc Hung. – VNA