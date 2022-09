Le consul général du Vietnam à Hong Kong, Pham Binh Dam (2e, à gauche) et des délégués à la cérémonie marquant le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam . Photo: VNA

Hong Kong (VNA) - Le consulat général du Vietnam à Hong Kong et à Macao (Chine) a tenu le 7 septembre à Hong Kong une cérémonie solennelle marquant le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945).

S'exprimant lors de l'événement, le consul général du Vietnam à Hong Kong, Pham Binh Dam, a passé en revue la signification historique de la Fête nationale et des jalons historiques héroïques du pays, ainsi que des réalisations obtenues par le Vietnam au cours des 30 dernières années.

S'agissant des relations bilatérales, il a affirmé que Hong Kong était actuellement le 8e partenaire commercial et le 5e investisseur étranger du Vietnam, tandis que le pays de l'Asie du Sud-Est est le 7e partenaire commercial de Hong Kong en 2021.

De plus, les liens entre le Vietnam et Hong Kong dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la formation ne cessent de se développer. En effet, le nombre d'étudiants vietnamiens à Hong Kong a doublé pour atteindre près de 200. En 2022, l'Université chinoise de Hong Kong a accordé des bourses à 18 étudiants vietnamiens, a-t-il indiqué.

Le secrétaire en chef de l'administration de Hong Kong Chan Kwok-ki a insisté sur les liens étroits entre des localités du Vietnam et de Hong Kong, ajoutant que le commerce bilatéral a connu une forte hausse, avec un taux de croissance annuel de 11,8%.

Il a souligné que les perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux parties étaient énormes car le Vietnam était l'un des 15 pays membres du Partenariat économique global régional (RCEP). Il s'agira d'une base prometteuse pour les objectifs de croissance économique.

Chan Kwok-ki a également affirmé que Hong Kong accueillait toujours les entreprises et les talents vietnamiens, avant d'exprimer son souhait que les localités du Vietnam et de Hong Kong proposeraient plus d'initiatives de coopération dans divers domaines. -VNA