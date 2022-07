Thai Nguyên, 14 juillet (VNA)- Une délégation de la Commission militaire centrale, conduite par le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a rendu le 14 juillet hommage aux morts pour la Patrie dans la zone des reliques nationales du 27 juillet dans la province de Thai Nguyên (Nord).

Photo : VNA

Dans une atmosphère solennelle, le général Phan Van Giang et les délégués ont offert de l'encens en hommage au président Ho Chi Minh et à tous les héros de la nation, à l'occasion du 75e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).A cette occasion, la délégation a également visité et remis des cadeaux au Centre de soins et de traitement médicaux de Thai Nguyen pour les personnes de mérite révolutionnaire.Le ministre Phan Van Giang a exprimé sa gratitude aux invalides de guerre, aux soldats malades et aux personnes ayant rendu des services révolutionnaires méritoires pour leurs contributions à la nation, et en particulier à Thai Nguyên.Le Parti, l'Etat et l'Armée attachent toujours une grande importance à la mise en œuvre de politiques de soutien à ce groupe de personnes et à leurs familles, a-t-il souligné.Le ministre Phan Van Giang a fait don de matériel médical au centre et offert des cadeaux à 89 personnes méritantes du centre.Chaque année, le centre dessert entre 1.500 et 2.500 personnes aux mérites révolutionnaires.- VNA