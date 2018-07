L'ancienne ville de Hôi An. Photo: To Quoc

Quang Nam (VNA) - Le magazine Travel and Leisure (T+L) vient de publier un classement des 15 villes les plus attractives au monde comportant à la huitième place l’ancienne ville de Hôi An, dans la province vietnamienne de Quang Nam (Centre).



Les lecteurs de T+L ont été invités à classer les villes en fonction de leurs sites touristiques, de leurs paysages, de leur culture, de leur cuisine, de leur convivialité, de leurs services commerciaux et de leur valeur globale afin de réaliser ce classement



A noter que Hôi An figurait déjà sur la liste des 25 meilleures destinations gastronomiques au monde établie par TripAdvisor en 2016 ainsi que sur celle des 12 villes asiatiques à visiter au moins une fois dans sa vie.



Hôi An séduit par ses maisons couvertes de mousses, ses petites boutiques originales, sa vie nocturne et ses airs folkloriques. L’ancienne cité est également réputée pour ses sentiers serpentant entre les champs ou encore pour ses nombreux chemins ombragés. Déjà très jolie dans la journée, elle l’est encore davantage la nuit venue. Enfin, ses habitants sont réputés pour leur hospitalité comme pour leur mode de vie resté traditionnel.



La gastronomie est un autre pilier de la ville: mi quang (nouilles typiques de la ville), recette spéciale de riz au poulet, pain farci à la vapeur ou encore compote de sésame noir, sont des plats que vous vous devez de goûter absolument lors de votre séjour. -CPV/VNA