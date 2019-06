Photo: CNN



Quang Nam (VNA) - Située sur les rives de la rivière Thu Bon, dans le centre du Vietnam, Hoi An est une destination attrayante pour les touristes étrangers. Récemment, Hoi An est l'une des plus belles villes antiques d'Asie du Sud-Est, selon un article publié par la chaîne américaine CNN.

Hoi An a été répertoriée comme un site du patrimoine culturel mondial par l' UNESCO en décembre 1999. Hoi An constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d'une cité qui fut un port marchand d'Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

Jusqu'à présent, la vieille ville de Hoi An conserve intacte ses architectures originales, y compris ses maisons, ses temples, ses pagodes, ses rues, ses ports, ses bâtiments civils, ses structures religieuses et autres structures non-religieuses.

Les touristes choisissent Hoi An pourr un mélange d'influences culturelles et historiques du Japon, de Chine, du Portugal et de France, une cuisine riche, des souvenirs uniques, de belles plages./