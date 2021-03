Quang Nam (VNA) - Grâce à un bon contrôle du COVID-19, à Hoi An, les activités touristiques dans la ville se rétablissent progressivement.

Photo: VGP

Selon des statistiques préliminaires du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Quang Nam, depuis janvier, Hoi An a accueilli plus de 146.300 touristes. En particulier, pendant des week-ends, on a vu une moyenne d'environ 800 à 1.000 visiteurs par jour.

Du 20 mars au 1er mai, la ville prévoit d’organiser de nombreux évènements attractifs en vue de stimuler le tourisme local post-COVID-19, comme "Nuit de la vieille ville" (26 mars), écho à la campagne "Heure de la Terre 2021" (27 mars), soirée musicale de Trinh Cong Son (1er avril), défilé de mode…

Des touristes étrangers à Hoi An. Photo: SGGP

En particulier, le 28 mars, le spectacle "Hoi An-Show" fera renaître l'ancien port de commerce de Hoi An et les histoires légendaires sur le Chùa Câu - littéralement "Pont-Pagode" - un symbole de Hôi An.

En outre, l'ambassade de République de Corée et le Centre culturel de R. de Corée au Vietnam collaboreront avec la province de Quang Nam et Hoi An pour organiser du 9 au 11 avril dans la ville l'événement "Journées culturelles sud-coréennes à Quang Nam".

La réduction de 50% sur les prix des billets pour les visites de l’ancien quartier, du village de potiers de Thanh Ha et du village maraîcher de Tra Que se poursuit. -CPV/VNA