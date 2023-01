Le célèbre magazine de voyage canadien, The Travel, répertorie 10 destinations que les touristes peuvent visiter pour voir de la neige en Asie, où figure Sa Pa, dans la province de Lào Cai.

Janvier - Novembre 2022: hausse des arrivées internationales de plus de 21 fois en un an

Entre janvier et octobre, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint plus de 2,36 millions, soit 18,8 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l’an dernier.