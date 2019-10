Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le 18 octobre à l’Hôtel Marriott à Dubai (UAE), la représentante du Vietnam Hoàng Thi Kỳ Duyên a couronné Miss Super Globe 2019.



Née en 1995 à Hô Chi Minh-Ville, Hoàng Thi Kỳ Duyên a également remporté le prix « Best national costume » et « Best body ».

Organisé depuis 2017, Miss Super Globe est un concours de beauté annuel. Cette année il accueille des candidates de 22 pays différents.

Đinh Ngoc Bao Châu et Stella Dào ont représenté le Vietnam lors des deux dernières éditions du concours. -VOV/VNA