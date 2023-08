Les jeunes Vietnamiens d'outre-mer participant au Camp d’été du Vietnam 2023 ont visité le Musée Hoang Sa dans la ville de Da Nang (Centre). Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Les jeunes Vietnamiens d'outre-mer participant au Camp d’été du Vietnam 2023 ont eu l'occasion de visiter le Musée Hoang Sa dans la ville de Da Nang, qui les aidés à acquérir plus de connaissances sur les mers et les îles du pays, et ainsi à renforcer leur amour de la Patrie et leur volonté de protéger la souveraineté du Vietnam.Les jeunes Vietnamiens d'outre-mer ont été fortement impressionnés par l'histoire de "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa" (Festival de fête et de commémoration pour les soldats de Hoang Sa), et par les gravures sur bois datant de plusieurs centaines d'années affirmant la souveraineté du Vietnam sur les îles Paracels (Hoang Sa).Dinh Thi Hong Anh, campeur d'été au Vietnam, a exprimé que ''en écoutant l'histoire de soldats prêts à se sacrifier lorsqu'ils se rendaient à Hoang Sa pour protéger la souveraineté du Vietnam, je me suis senti touchée et motivée à travailler pour le développement du pays.''Ho Dang Dung, pou sa part, a dit : ''J'étais très fier d'apprendre que les soldats se sont sacrifiés pour protéger le Vietnam. Les archipels de Hoang Sa et Truong Sa appartiennent au Vietnam et il existe des preuves historiques.''La visite du Musée Hoang Sa faisait partie des activités organisées par le Camp d’été du Vietnam 2023 pour 120 jeunes Vietnamiens d'outre-mer venus à Da Nang.En voyant des preuves historiques et en écoutant des experts partager les bases légales et l'histoire de l'affirmation de la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoang Sa, les jeunes ont acquis à la fois des connaissances sur les mers et les îles du pays, et la conviction qu'elles sont sous sa souveraineté depuis des siècles.Dao Thi Thu Hien, organisatrice du Camp d'été au Vietnam a déclaré que les jeunes Vietnamiens d'outre-mer ont maintenant une plus grande conscience des droits souverains du Vietnam sur cette zone maritime et nul doute qu'ils feront entendre avec responsabilité leur voix pour la défense de la souveraineté du Vietnam sur ses mers et ses îles.'' - VNA