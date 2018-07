Des habitants laotiens bloqués sur les toits de maisons à Attapeu. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La compagnie vietnamienne Hoang Anh Gia Lai a loué un hélicoptère pour évacuer ses 26 travailleurs de la zone inondée, après l'effondrement de barrage hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy au Laos.

Les travailleurs, dont 25 Laotiens et un Vietnamien, ont été isolés dans le district de Paksong dans la province de Champassak qui se trouve à l'est de celle d'Attapeu. À 16h le 25 juillet, ils ont été évacués en toute sécurité.

D’une capacité installée de 410 MW et d’une production annuelle de 1.860 GWh, la centrale hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy a été construite par la compagnie PNPC, une joint-venture établie en mars 2012 par SK E&C et KOWEPO (République de Corée), RATCH (Thaïlande) et la société publique laotienne LHSE.



Cet ouvrage, d’un coût total de 1,02 milliard de dollars, est le premier projet de BOT (construction-opération-transfert) déployé par les investisseurs sud-coréens au Laos. Les travaux ont été lancés en février 2013. Le barrage était achevé à 90% et sa production commerciale devait débuter en 2019. Il s'est effondré à 20h le 23 juillet, libérant cinq milliards de mètres cubes d'eau, et faisant plusieurs morts, une centaine de personnes portées disparues et plus de 1.300 familles avec 6.600 personnes sans abri.



Selon l’agence de presse laotienne KPL, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a suspendu une réunion gouvernementale mensuelle et conduit les membres du cabinet et d'autres hauts fonctionnaires sur le site de la catastrophe pour surveiller les efforts de recherche et de sauvetage.



L'effondrement de ce barrage a provoqué des crues soudaines dans 6 villages et isolé le district de Sanamxay, province d’Attapeu. Les autorités provinciales ont appelé les collectivités locales à apporter des aides d’urgence aux victimes. -VNA