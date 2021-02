Hanoï, 22 février (VNA) - Le producteur d'acier vietnamien Hoa Phat lancera début 2022 son projet d'usine de fer et d'acier Hoa Phat Dung Quat 2, d'une capacité de 5 millions de tonnes par an, en se concentrant sur la production de bobines laminées à chaud (HRC) en utilisant des technologies de pointe.

Photo d'illustration : tinnhanhchungkhoan.vn

Actuellement, la demande du marché intérieur en HRC - matériaux pour la production de nombreux produits tels que tuyaux en acier, tôles d'acier galvanisé, pièces détachées automobiles et appareils ménagers - est d'environ 12 millions par an, dont 60% sont importés.

Récemment, Hoa Phat a produit un million de tonnes de HRC dans son complexe Hoa Phat Dung Quat après neuf mois de production à titre expérimental, ce qui est une étape importante de l'entreprise.

L'année dernière, Hoa Phat a fourni près de 700.000 tonnes de HRC. En 2021, l'entreprise s'attend à une production de 2,7 millions ainsi qu'à plus de 5 millions de tonnes de billettes d'acier et d'acier de construction. Tous les HRC ciblés et la moitié des billettes et de l’acier de construction seront produits dans son complexe de production à Dung Quat.- VNA