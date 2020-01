Hanoi, 21 janvier (VNA) - Plusieurs festivals et marchés aux fleurs se sont récemment ouverts à Ho Chi Minh-Ville, ajoutant à l'air festif de la ville à l'approche du festival traditionnel du Nouvel An (Tet).

Photo: VNA

Un marché spécial nommé "Tet vert - cadeaux vietnamiens" se déroule jusqu'au 22 janvier dans la rue Phung Khac Khoan, dans le quartier de Da Kao, 1er arrondissement, proposant des milliers de sortes de produits agricoles et de plats traditionnels.



Les visiteurs peuvent non seulement faire des emplettes pour le Tet, mais aussi se détendre avec des activités telles que démonstrations de calligraphie, de sculpture sur fruits et de fabrication de gâteaux traditionnels.



Le festival des fleurs de Binh Dien, qui durera jusqu'au 24 janvier, rassemble une grande diversité de fleurs et de plantes ornementales. Des spectacles de musique ont lieu tous les soirs.



Un autre festival de fleurs dans la zone urbaine de Phu My Hung se déroulera jusqu'au 23 janvier, et certaines de ses attractions telles que Rue de printemps, Quai de printemps et Jardin de printemps resteront ouvertes jusqu'au 29 janvier (5e jour du nouvel an lunaire).



Un événement majeur dans la ville est le festival des fleurs de printemps au parc Tao Dan, qui entre dans sa 40e année. Le festival a ouvert ses portes le 19 janvier et accueillera des visiteurs jusqu'au 30 janvier. Il promet d'être une grande attraction avec une grande variété d'activités telles que danses de dragon, arts, spectacles de cirque et de magie, jeux folkloriques, démonstrations de calligraphie et de cérémonie du thé.



Le nouvel an traditionnel vietnamien cette année tombe le 25 janvier. - CPV/VNA