Le port de Tan Cang - Cat Lai. Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville s'efforce d'atteindre en 2025 une valeur d’exportation de 70 milliards de dollars et de 108 milliards de dollars en 2030; de maintenir un taux de croissance moyenne annuelle des exportations de 9% pour la période 2026-2030.



Tel est l’objectif fixé dans le projet «Développement des exportations à Ho Chi Minh-Ville jusqu'en 2025, d’orientation 2030 », récemment approuvé par le Comité populaire municipal.

Pour atteindre l'objectif, la ville se fixe d’ici l’an 2025 la mission de maintenir et soutenir le développement des produits clés traditionnels ayant valeur d’exportation et un taux de croissance élevée, de créer plus d'emplois et d’apporter une grande contribution au budget de la ville.



La ville élabore une stratégie pour améliorer la compétitivité des secteurs d'exportation dans le sens de développer les industries plus sophistiquées et ayant des opportunités d’être diversifiés telles que l'électronique, la mécanique, le bois et ses dérivés ... Il s’agit des secteurs que la ville considère comme la base de la croissance des exportations dans les temps à venir.

D'autre part, la ville modernise et complète le réseau d'infrastructures pour l'exportation, y compris les infrastructures de transport, les infrastructures portuaires, la réforme et l'amélioration de la qualité des services publics.

D'ici 2030, Ho Chi Minh-Ville élabore aussi une stratégie pour améliorer la compétitivité des produits d'exportation typiques comme l'électronique, l’assemblage mécanique, la fabrication, l'automatisation, l'optique, les produits logiciels et le contenu numérique ; et pour exporter les services touristiques et logistiques, - de nouveaux moteurs de croissance des exportations à long terme.

La ville favorise l'attraction des investissements et le développement de groupes de services financiers à l'exportation, bancaires, logistiques. Elle va construire et former des centres de services logistiques dans la ville, perfectionner le réseau d'infrastructures, développer les aéroports de Tan Son Nhat et de Long Thanh.







En 2020, la ville a réalisé une valeur d’exportation des produits de plus de 40 milliards de dollars. Il y a des groupes de produits ayant une valeur d'exportation de plus d’un milliard de dollars, à savoir les ordinateurs, les produits électroniques et les composants ; le textile ; les chaussures et sandales ; les machines, équipements, outils et pièces détachées. - VNA