Leprésident du comité populaire de Hô Chi Minh-ville, Phan Van Mai. Photo: Centre de presse de Hô Chi Minh-ville



Hanoï (VNA) - Le comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu ce mardi une réunion afin de dresser le bilan du développement socioéconomique de la ville pour le mois d’octobre et les 10 premiers mois de l’année.



En octobre, le total des ventes au détail de biens et services est estimé à plus de 3,8 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires total des exportations des entreprises a atteint plus de 4,1 milliards de dollars, soit une augmentation impressionnante par rapport à la même période de l’an dernier.

Le Produit intérieur brut régional (GRDP) des 10 premiers mois de l’année de la mégapole du Sud a connu une hausse de 9,97% sur un an. Hô Chi Minh-Ville vise une croissance du GRDP de 9,4% pour 2022, dépassant ainsi l’objectif de 6,5% fixé au début de l’année.

«Nous devons redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et concentrer toutes les ressources disponibles au service du développement. Pour le reste de l’année, il faut tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et édifier un plan de développement pour l’an prochain», indique le président du comité populaire municipal, Phan Van Mai. - VOV/VNA