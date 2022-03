Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un séminaire s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville le 29 mars, discutant de la manière de construire une ville intelligente sans obstacles pour les personnes handicapées, vers un avenir dans lequel personne n’est laissé pour compte.

Les personnes déficientes visuelles découvrent la technologie au Techfest 2022. Photo : VNA

L’événement est une activité du Vietnam Social and Innovation Challenge Village dans le cadre de la Journée nationale de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de la créativité (Techfest Vietnam 2022).Il a offert une chance aux experts, chercheurs et agences concernées de discuter des orientations futures pour créer un environnement qui facilitatrice de la vie des personnes handicapées dans la ville.Nguyên Phuong Linh, directrice de l’Institut de gestion du développement durable (MSD), a cité des statistiques qui montrent que le Vietnam compte actuellement plus de 6,2 millions de personnes handicapées, soit 7% de la population. Cependant, on les voit rarement se promener, faire des achats dans les supermarchés, aller au théâtre ou dans les lieux de divertissement.Par conséquent, la construction d’une ville intelligente sur la base de l’innovation n’est pas seulement une question de technologie et d’intelligence, mais nécessite une attitude juste et un engagement à garantir l’égalité sans barrières pour tous, y compris les personnes handicapées, a-t-elle noté.Avec de nombreuses années d’expérience dans le travail et le soutien des personnes handicapées, Nguyên Van Cu, directeur adjoint du Centre de recherche sur le handicap et de développement des capacités (DRD), a déclaré que grâce à la transformation numérique, les personnes handicapées ont vu une réduction des obstacles à l’apprentissage et à l’amélioration des connaissances.Afin de ne pas être laissés pour compte, en plus de l’aide du gouvernement et des organisations sociales nationales et étrangères, les personnes handicapées doivent également améliorer leurs propres connaissances pour suivre le développement de la technologie et participer davantage au développement social pour contribuer à la croissance économique locale.La mégapole du Sud met en oeuvre un plan pour en faire une ville intelligente d’ici 2025. – VNA