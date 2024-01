Dans la zone franche de Tan Thuan. Photo : VNA

Parallèlement, le Comité de gestion vise à finaliser le projet pilote de conversion de la zone franche de Tan Thuan, ainsi que des parcs industriels (IP) de Tan Binh, Cat Lai, Hiep Phuoc et Binh Chieu et construire 25.000 m² d'ateliers de grande hauteur.Pour attirer davantage de capitaux, HEPZA travaillera plus étroitement avec le Département municipal du Plan et de l'Investissement pour proposer des critères d'investissement pour approbation par le Conseil populaire municipal, spécifiquement adaptés aux zones franches et aux PI. Il entreprendra également un projet définissant les orientations de développement de ces zones et PI à Hô Chi Minh-Ville pour la période 2023-2030, avec une vision s'étendant jusqu'en 2045.Le directeur de Hepza, Hua Quoc Hung, a souligné l'accent mis sur la réforme administrative, visant à améliorer l'indice de réforme de l'administration publique (PAR INDEX), l'indice de compétitivité départementale, sectorielle et locale (DDCI) et l'indice de transformation numérique (DTI).Le Comité s'engage à intensifier les efforts en matière de paiement électronique, de numérisation des documents et à garantir qu'au moins 70 % de toutes les procédures administratives soient effectuées en ligne.Une attention particulière sera accordée à l'accompagnement des entreprises conformément à la réglementation de la ville en matière de taux d'intérêt, notamment pour les projets dans les secteurs prioritaires. Les entreprises des zones franches d'exportation et des PI seront mises en relation avec des associations industrielles et des dialogues réguliers entre le conseil d'administration et les entreprises seront menés pour relever les défis qu'elles rencontreront, a déclaré Hua Quoc Hung.Selon lui, les ressources sociales seront mises en commun pour fournir des soins aux travailleurs et maintenir la sécurité et l'ordre dans les zones franches et les PI, les rendant attractifs pour davantage d'investisseurs. - VNA