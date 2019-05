Ho Chi Minh-Ville, 16 mai (VNA) - Ho Chi Minh-Ville souhaite mettre en œuvre des programmes de coopération dans le domaine de la santé avec Cuba.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Le Thanh Liem, reçoit Mme Marcia Cobas Riuz, vice-ministre de la Santé de Cuba. Photo : VNA

C'est ce qu'a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Le Thanh Liem, le 16 mai, lors d'une rencontre avec Mme Marcia Cobas Riuz, vice-ministre de la Santé de Cuba en visite de travail à Ho Chi Minh-Ville.



Il a souligné que Ho Chi Minh-Ville souhaitait mener à bien le programme de médecins cubains dans la ville et collaborer à la distribution de produits pharmaceutiques et à la formation des ressources humaines.



La ville est disposée à travailler avec Cuba pour mettre en œuvre un plan de soins dentaires primaires, a-t-il ajouté.

Mme Marcia Cobas Riuz a déclaré que sa visite en cours avait pour objectif d'accroître l'efficacité de la coopération dans les soins médicaux entre le Vietnam et Cuba en général et entre Cuba et les localités vietnamiennes en particulier.



Sur la base des solides relations traditionnelles entre les deux pays, Cuba espère que les autorités de Ho Chi Minh-Ville faciliteront la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, a-t-elle déclaré.



Tout en parlant du potentiel et des atouts de Cuba dans le domaine des soins de la santé, Marcia Cobas Riuz a exprimé le souhait de collaborer avec Ho Chi Minh-Ville pour la fourniture de médecins cubains aux hôpitaux de la ville, la distribution de produits pharmaceutiques et la connectivité de formation entre les universités.



Elle a appelé à l’appui de la ville pour l’organisation d’un atelier de présentation des soins de santé cubains aux hôpitaux privés locaux.



Les médecins cubains travaillent dans 63 pays du monde entier. Cuba est considéré comme l'un des meilleurs fournisseurs de services de soins primaires avec plus de 10.000 médecins de famille dans le pays.-VNA