Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a affecté près de 1.300 milliards de dông (environ 53 millions de dollars) pour prendre soin de plus de 1,41 millions d’habitants lors de la fête du Nouvel An lunaire du Dragon, a fait savoir son Département du travail, des invalides et des affaires sociales.

Les cadeaux du Têt pour plus de 1,41 millions de personnes à Hô Chi Minh-Ville lors de la fête du Nouvel An lunaire du Dragon Photo: VNA



Le nombre de bénéficiaires des mesures de soutien, dont près de 2.600 personnes âgées dépourvues de pensions de retraite et de prestations mensuelles d’assurance sociale, représente une augmentation de 115.000 par rapport à 2023, a-t-il indiqué le 17 février.



Cette année, Hô Chi Minh-Ville a veillé à ce que tous les habitants, en particulier les personnes pauvres, les ménages bénéficiaires de politiques sociales et défavorisées, jouissent d’un Têt décent, a déclaré le directeur dudit département, Lê Van Thinh.

Parmi eux, plus de 561.000 personnes bénéciaires de politiques sociales, personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, personnes pauvres, enfants en situation particulière, et plus de 138.000 employés publics de la ville de Thu Duc, a-t-il précisé. - VNA