Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Forte de ses 320 ans d’existence, la mégapole du Sud conserve de nombreux patrimoines culturels et historiques.

Le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN

Selon les statistiques, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 172 sites classés ainsi que 97 autres en travaux faisant partie de la liste d’inventaire. Cependant, en réalité, seule une quarantaine attirent réellement des touristes et sont exploités par les agences de voyage.



La mégapole du Sud possède des vestiges historiques et culturels portant une empreinte propre, reflétant le processus de construction et de lutte de nombreuses générations. Ces richesses sont réparties en trois branches: l’archéologie, l’architecture artistique et l’histoire.



Les services municipaux ont découvert de nombreux sites archéologiques au cours de campagnes de recherches et de fouilles. En 2016, la ville a recensé deux sites archéologiques reconnus au niveau national: Giông Cá Vô (district de Cân Gio) et le four à céramique Hung Loi (8e arrondissement). En outre, de nombreux artefacts archéologiques ont été découverts tels que haches et houes en pierre dans l’enceinte du jardin botanique (1er arrondissement), de la bibliothèque scientifique générale, du musée municipal (2e arrondissement), ainsi que de la pagode Gò (11e arrondissement).



Parmi les vestiges architecturaux, artistiques, culturels ou historiques, certains sont au service des activités culturelles de la communauté, tels que les établissements religieux (cathédrale Notre-Dame), mais aussi d’autres types comme la Poste centrale, le marché Bên Thành, les pagodes Giac Viên et Giac Lâm. Selon les statistiques, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 172 sites classés ainsi que 97 autres en travaux faisant partie de la liste d’inventaire. Cependant, en réalité, seule une quarantaine attirent réellement des touristes et sont exploités par les agences de voyage.La mégapole du Sud possède des vestiges historiques et culturels portant une empreinte propre, reflétant le processus de construction et de lutte de nombreuses générations. Ces richesses sont réparties en trois branches: l’archéologie, l’architecture artistique et l’histoire.Les services municipaux ont découvert de nombreux sites archéologiques au cours de campagnes de recherches et de fouilles. En 2016, la ville a recensé deux sites archéologiques reconnus au niveau national: Giông Cá Vô (district de Cân Gio) et le four à céramique Hung Loi (8e arrondissement). En outre, de nombreux artefacts archéologiques ont été découverts tels que haches et houes en pierre dans l’enceinte du jardin botanique (1er arrondissement), de la bibliothèque scientifique générale, du musée municipal (2e arrondissement), ainsi que de la pagode Gò (11e arrondissement).Parmi les vestiges architecturaux, artistiques, culturels ou historiques, certains sont au service des activités culturelles de la communauté, tels que les établissements religieux (cathédrale Notre-Dame), mais aussi d’autres types comme la Poste centrale, le marché Bên Thành, les pagodes Giac Viên et Giac Lâm.

Concernant les vestiges historiques révolutionnaires, les plus importants sont le Palais de la réunification, les tunnels de Cu Chi, la zone historique de la forêt Sac ou encore port de la Maison du Dragon ou Bên Nhà Rông. De plus, la ville dénombre près d’un millier de pagodes et de nombreux temples de plus d’un siècle, tels que les pagodes Linh Son et Sac Tu Truong Tho.

Le marché Bên Thành. Photo: CTV/CVN

Un patrimoine urbain très diversifié Un patrimoine urbain très diversifié

Outre ces héritages culturels matériels, la présence d’une trentaine d’ethnies vivant et travaillant à Hô Chi Minh-Ville a formé un type de patrimoine culturel immatériel assez riche et diversifié dû aux interactions interculturelles.



Parmi ces patrimoines culturels immatériels figurent le festival Nghinh Ông (cérémonie d’accueil pour la Baleine considérée comme un génie des pêcheurs) à Cân Gio, la fête Nguyên Tiêu de la communauté Hoa (Vietnamiens d’origine chinoise) du 5e arrondissement, les métiers artisanaux de certains villages tels que le soufflage de verre, le moulage de bronze (11e arrondissement), la sculpture sur bois de Trung My Tây (12e arrondissement), ou encore le village aux abricots (arrondissement de Thu Duc).



Selon Huynh Thanh Nhân, directeur du Département municipal de la culture et des sports, en 2017, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a publié une liste des 100 lieux à étudier et développer. Depuis 2012, ledit service a collaboré avec les arrondissements et districts, ainsi que leurs services de gestion des patrimoines pour examiner et disposer de fonds pour la restauration de ces derniers.



En outre, la ville a investi plus de 300 milliards de dôngs pour restaurer des sites dégradés publics et privés. Ainsi, ont été réhabilités le marché Binh Tây, la maison commune de Hanh Phú... Et dans les années à venir, elle continuera de rénover d’autres trésors nationaux comme Giông Cá Vô, la pagode Giac Viên (2e phase) et la maison commune de Hung Phu (8e arrondissement).



Gros investissements dans les patrimoines