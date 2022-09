Bureau de poste de la ville, l'un des lieux incontournables des touristes visitant à Hô Chi Minh-Ville. Photo: TNO

Hanoi (VNA) - Sur les données des sites de recherche de voyages, le célèbre magazine américain Condé Nast Traveler vient de dévoiler le top 7 des destinations les plus recherchées par les touristes américains cet automne, dont Hô Chi Minh-Ville, le seul représentant du Vietnam.Les données de recherche de Kayak.com, les recherches sur Hô Chi Minh-Ville pour l'automne de cette année ont augmenté de 46% comparé à la même période de 2019. Pendant ce temps, la plateforme Expedia a signalé que le volume de recherche sur la ville la plus grande du Vietnam est en hausse de 630% par rapport à l'automne dernier."En général, le climat à Hô Chi Minh-Ville est chaud toute l'année. Cependant, l'automne marque la fin de la saison des pluies et l'arrivée de températures agréables. C'est donc le moment idéal pour visiter les sites célèbres de la ville comme les tunnels de Cu Chi, la Cathédrale Notre-Dame ou le marché de Ben Thanh ..." a présenté Condé Nast Traveler.Mme Christie Hudson, responsable des relations publiques pour le marché américain d'Expedia, a déclaré qu'après la réouverture du Vietnam en 15 mars, il a immédiatement attiré une grande attention des touristes internationaux. Ho Chi Minh-Ville est populaire auprès des touristes américains grâce à ses prix abordables. Les visiteurs peuvent profiter confortablement de leurs vacances sans trop se soucier du coût. Mme Christie Hudson a partagé qu'elle avait trouvé des hôtels 5 étoiles en septembre et octobre pour seulement 50 USD la nuitée.Outre Hô Chi Minh-Ville, 6 autres destinations figurent sur la liste à savoir Londres (Royaume-Uni), Punta Cana (Dominique), New York (États-Unis), Munich (Allemagne), l'Albanie et la Barbade.Ho Chi Minh-Ville est une passerelle, une plaque tournante du trafic reliant les provinces et les villes nationales et internationales. Elle abrite de nombreuses architectures, patrimoines, infrastructures, produits et services célèbres. Depuis le début de l'année, le secteur touristique de la ville a constamment diversifié ses produits pour attirer les touristes et accélérer la reprise du tourisme après la pandémie.Au cours des 8 premiers mois de 2022, la mégapole du Sud a accueilli 18,15 millions de touristes nationaux et internationaux, pour des recettes estimées à 74.500 milliards de VND, atteignant 93 % du plan de 2022.- CPV/VNA