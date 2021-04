Hô Chi Minh-Ville vise 5,4 milliards de dollars d'IDE en 2021. Photo:VNP

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville (Sud) fixe l’objectif d’attirer 5,4 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) en 2021.

Depuis le début de l’année, le Comité populaire municipal a délivré la licence d’investissement à 15 projets, cumulant près de 2,37 milliards de dollars, a fait savoir la directrice du Département municipal du plan et de l’investissement, Lê Thi Huynh Mai.



Parmi ces projets figure le projet de Thu Thiem Eco Smart City, de l’investisseur sud-coréen Lotte Poperties HCMC, qui représente 838 millions de dollars.



D’autres grands projets comprennent une usine de confiserie et de crème glacée de la société sud-coréenne CJ Vietnam (plus de 20 millions de dollars), un projet de la société américaine Intel Vietnam (475 millions de dollars).

Nous croyons au leadership, aux mécanismes et aux politiques d’attraction des investissements de Hô Chi Minh-Ville, notamment dans les secteurs de haute technologie, a déclaré la directrice des relations extérieures de la société Intel Products Vietnam, Hô Thi Thu Uyên.

La zone urbaine Phu My Hung dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

L’amélioration continue de l’environnement des affaires et le règlement des difficultés des entreprises par les autorités municipales ont contribué à l’amélioration de l’indice de performance dans la gouvernance et l’administration publique au niveau provincial (PAPI) de la ville, passant du groupe des 18 premières localités du pays en 2018 à celui des 16 premières en 2020.

Concernant le renforcement du fonds foncier au service du développement industriel, le président du Comité populaire municipal Nguyên Thanh Phong a déclaré que le gouvernement avait autorisé Hô Chi Minh Ville à convertir 1.999 ha de terres agricoles en terres urbaines, industrielles ou consacrées aux infrastructures de transport.



La mégapole du Sud a également élaboré un dossier de demande de création d’un parc industriel de haute technologie de 384 hectares dans le district de Hoc Môn. –VNA