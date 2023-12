Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Vo Van Hoan (2e à partir de la gauche) et l'ancien président Truong Tan Sang reçoivent des fleurs de l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam Denny Abdi et du consul général indonésien à Ho Chi Minh-Ville Agustaviano Sofjan (1er à partir de la droite) lors de la cérémonie. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville apprécie toujours les relations Vietnam-Indonésie et souhaite se joindre aux efforts du Vietnam pour promouvoir ces relations, contribuant ainsi à construire une vision commune d'une communauté ASEAN de solidarité, de paix et de prospérité, a affirmé le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan.

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée le 4 décembre par le consulat général d'Indonésie à Ho Chi Minh-Ville pour marquer le 68e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (30 décembre 1995), Vo Van Hoan a souligné que l'amitié traditionnelle se développait fortement, largement et efficacement dans les aspects bilatéraux et multilatéraux.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur indonésien au Vietnam, Denny Abdi, a déclaré que l'élévation des relations bilatérale au rang d'un partenariat stratégique en 2013 avait entraîné une plus grande croissance pour les deux pays.

Les deux pays ont promu conjointement leur coopération dans le cadre de l'ASEAN et sur la scène internationale. Ensemble, ils ont fait face à des défis tels que la pandémie de COVID-19, la récession économique, la crise alimentaire, les guerres et conflits, le changement climatique et l’intelligence artificielle, a-t-il ajouté.

L'Indonésie salue une coopération solide et efficace avec le Vietnam, en particulier dans des domaines clés tels que la haute technologie, les énergies renouvelables, l'économie numérique, l'industrie et l'agriculture. Une telle collaboration contribuera à intensifier leurs efforts pour promouvoir une économie durable et une vision visant à devenir des économies à revenus élevés d’ici 2045, a-t-il annoncé.

Le consul général indonésien Agustaviano Sofjan s'est dit convaincu que la coopération entre les gouvernements, les entreprises et les citoyens vietnamiens et indonésiens continuerait à jouer un rôle crucial dans la consolidation et l'apport d'une valeur tangible au partenariat stratégique Vietnam-Indonésie, ainsi qu'à contribuer à faire de l'ASEAN l'épicentre de la croissance. -VNA