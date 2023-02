Un point d'accès à Internet au service de la réforme administrative. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) – Le Service de l’Information et de la Communication de Ho Chi Minh-Ville accorde en 2023 une priorité aux données numériques.



L’objectif est de finaliser le système d’information sur le traitement des procédures administratives, de fournir en ligne tous les services publics (le taux actuel est de 79%)…



Cette année, la mégapole du Sud cherche également à accélérer le développement de la citoyenneté numérique, à parachever le plan de mise en service de cinq plateformes numériques au service de la direction et de la gestion publique...



En outre, seront mis en activité six systèmes d’information sectoriels des Services municipaux de la Santé ; des Ressources naturelles et de l’Environnement ; de la Construction ; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; du Plan et de l’Investissement ; de l’Aménagement et de l’Architecture, .-VNA