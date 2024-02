Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam s'est engagé à atteindre l'objectif de "zéro émission nette" d'ici 2050. En tant que leader dans de nombreux domaines, Hô Chi Minh-Ville assume la responsabilité d'être pionnier dans la mise en œuvre de l'engagement du pays en faveur de la neutralité carbone.



Récemment, la mégapole du Sud a mené une série d'activités dans ce domaine. Selon le directeur du Centre de promotion du commerce et de l'investissement (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville Tran Phu Lu, en 2024, la ville se concentre sur la promotion des investissements dans les industries à haute valeur ajoutée, appliquant des technologies avancées. À court terme, la priorité sera donnée aux secteurs de l'économie numérique, aux industries développées sur la plateforme technologique 4.0, à la technologie microélectronique, aux semi-conducteurs, à l'informatique, aux nouveaux matériaux, aux énergies propres... À long terme, Ho Chi Minh-Ville encouragera les entreprises à investir dans les technologies de base...

La chaîne de production laitière de Vinamilk répond aux normes de pratiques écologiques. Photo: VNA



Récemment, lors de la conférence de promotion des investissements pour le développement vert, un groupe de travail conjoint entre Hô Chi Minh-Ville et la Banque mondiale, avait présenté deux projets de grande envergure, l'un sur la gestion des risques d'inondation dans la ville de Thu Duc et l'autre sur une cité urbaine à faible émission de carbone.



Le cadre juridique joue un rôle important dans toutes les activités économiques, notamment pour l'investissement vert, selon l'économiste Pham Tien Dat, recteur de l'Université de finance et de marketing. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer immédiatement la coopération entre les secteurs public et privé et de compléter le cadre juridique sur la finance verte et les investissements verts, a affirmé le professeur agrégé et docteur Pham Tien Dat. -VNA