Photo : VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA)- Ho Chi Minh-Ville fait des efforts dans la mise en œuvre de nombreuses solutions de promouvoir le livre et la lecture pour postuler au titre de Capitale mondiale du livre (WBC) de l'UNESCO en 2025.

Pour atteindre cet objectif fixé, Ho Chi Minh-Ville continue de promouvoir davantage la lecture et soutenir l’essor des éditeurs via de nouveaux mécanismes et politiques et les considère comme la tâche majeure dans les temps à venir



En effet, Ho Chi Minh-Ville possède de nombreux modèles efficaces, lieux et ouvrage culturels associés à la lecture qui sont de plus en plus élargis. En particulier, la rue des livres de Ho Chi Minh-Ville est considérée comme le "point lumineux" de tout le pays dans le développement de la culture de la lecture.





Selon Le Hoang, directeur de la Sarl de la rue des livres de Ho Chi Minh-Ville après 7 ans de fonctionnement, ce lieu a atteint l'objectif fixé de créer un espace culturel pour les



De l'effet obtenu de cette rue, en plus des modèles et des emplacements existants, dans les temps à venir, la mégapole du Sud aura de nombreux nouveaux endroits tels que la rue du livre dans la ville de Thu Duc, dans les 5e et le 7e arrondissements, le parc du livre du 6e arrondissement...



Pour contribuer à la diffusion de la culture de la lecture, la ville a organisé de nombreux événements d'envergure dont la rue des livres du Têt. Cette dernière, l'un des événements culturels typiques est efficace pour diffuser la culture de la lecture dans la communauté. Avec sa forte attraction après plus de dix ans d'organisation, la rue des livres du Têt du Chat dernier tenue en huit jours a attiré 800.000 visiteurs pour un chiffre d'affaires de plus de 8,2 milliards de dongs.



Actuellement, Ho Chi Minh-Ville compte 39 maisons d’éditions nationales et étrangères et près de 1.000 librairies privées. Parallèlement à cela, le système de plus de 1.500 bibliothèques locales et de plus de 1.100 bibliothèques scolaires à travers la ville crée un environnement favorable pour répondre aux besoins de lecture de tous les citoyens.



Face à la forte tendance au développement du numérique, le marché de l'édition électronique dans la ville s'est considérablement développé. En 2022, le nombre de publications électroniques dans la ville a plus que triplé par rapport à 2021, avec plus de 4 millions d'utilisateurs, ce qui équivaut à 3,4 millions d'exemplaires de livres lus.

Lam Dinh Thang, directeur du Service municipal de l'information et de la communications a déclaré qu'à partir de ces conditions et potentiels, la ville vise à s'inscrire au titre de "Capitale mondiale du livre" en 2025.

Le titre de Capitale mondiale du livre est détenu chaque année depuis 2001 par une ville engagée à agir pour créer une culture de la lecture. Cela peut donner une impulsion importante à l'expérimentation et à l'innovation dans la promotion de l'alphabétisation et de la lecture, ainsi qu'à l'investissement dans les infrastructures clés, notamment les bibliothèques.



Madrid en Espagne a été nommée première Capitale mondiale du livre en 2001, Accra au Ghana en 2023, Strasbourg en France en 2024. L'UNESCO a lancé l'appel aux villes intéressées à détenir le titre en 2025, les candidatures devant être soumises au plus tard le 16 avril. - VNA