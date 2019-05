Le vice-président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Pham Duc Hai (6e à partir de la gauche), et des représentants de la ville australienne de Gold Coast. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Pham Duc Hai, a reçu le 22 mai Tom Tate, maire de la ville australienne de Gold Coast.



Lors de la rencontre, Pham Duc Hai a informé son interlocuteur de la dernière visite du président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville en Australie, lors de laquelle un procès-verbal sur l’établissement de relations de coopération et de jumelage avec la Nouvelle-Galles du Sud avait été signé.



Le vice-président du Conseil populaire municipal a souligné que Ho Chi Minh-Ville était prête à coopérer avec Gold Coast dans le tourisme. Il a déclaré souhaiter que la ville australienne partage des expériences dans ses secteurs d’excellence.



« Ho Chi Minh-Ville s’engage à créer des conditions propices aux entreprises étrangères, dont celles de Gold Coast qui veulent venir investir à long terme sur son sol », a affirmé Pham Duc Hai.



De son côté, le maire de Gold Coast a affirmé sa volonté de renforcer sa coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans le tourisme, l’éducation, le traitement des déchets et l’énergie… Tom Tate a également déclaré que sa ville était prête à partager avec la mégapole du Sud des expériences dans la résilience aux changements climatiques, la gestion du système des transports urbains et l’aménagement urbain. Il a en outre déclaré espérer qu’une ligne aérienne directe entre les deux villes seraient ouverte dans les temps à venir pour accélérer le développement de la coopération bilatérale, notamment dans le tourisme et l’éducation – secteurs d’excellence de Gold Coast.



Gold Coast est un centre touristique du Queensland. La ville a accueilli 13 millions de touristes en 2018. Elle a trois universités internationalement connues. Actuellement, environ 35.000 étudiants étrangers suivent des cursus dans cette ville. -VNA