Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a reçu mardi matin une délégation de la ville chinoise de Chengdu, conduite par son maire Luo Qiang, en visite de travail dans la mégapole du Sud.



Lors de la réunion, Nguyen Thanh Phong a félicité Chengdu pour avoir été élue « la ville la plus heureuse de Chine » pour ses bonnes conditions de vie, tant matériellement que moralement.



Il a déclaré que les autorités locales s’efforçaient de faire de Ho Chi Minh-Ville une ville moderne et humaine, avant de souhaiter voir la ville de Chengdu partager ses expériences et ses méthodes de gestion, notamment dans le développement et la gestion des transports urbains, pour s’adapter à l’accroissement démographique et aux besoins de la population.



Quant à la coopération dans le développement du tourisme, Nguyen Thanh Phong a indiqué que la Chine figurait désormais parmi les cinq principaux marchés en termes de nombre de visiteurs à Ho Chi Minh-Ville.



Plusieurs localités chinoises organisent régulièrement des événements de promotion du commerce et du tourisme à Ho Chi Minh-Ville, telles que le Guangdong et le Jilin. Selon le dirigeant de la mégapole du Sud, l’ouverture prévue en 2019 d’une ligne aérienne directe entre Ho Chi Minh-Ville et Chengdu contribuera à mieux favoriser leurs échanges, notamment dans l’investissement, le commerce et le tourisme.



Luo Qiang, pour sa part, a annoncé que Chengdu souhaitait élargir davantage sa coopération avec les localités vietnamiennes dans le domaine du tourisme.



Il a espéré que les autorités de Ho Chi Minh-Ville soutiendraient le projet de Sichuan Airlines sur l'ouverture d’une ligne aérienne directe entre les deux villes, pour développer leur coopération commerciale, culturelle et touristique.



Après leur rencontre, Nguyen Thanh Phong et Luo Qiang ont assisté à la cérémonie de signature d'un accord sur la coopération en matière de développement du tourisme entre le Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville et le Département du tourisme de Chengdu.



Aux termes de cet accord, les deux parties échangeront des informations liées à la politique et aux agences de voyage ; partageront des informations sur les attractions des deux villes ; promouvront largement l'image touristique des deux côtés; élaboreront des plans de coopération liés au développement des ressources humaines et aux investissements dans le secteur du tourisme… -VNA