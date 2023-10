Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan (droite) a reçu le 11 octobre le maire adjoint de la ville de Tampere (Finlande), Ilkka Sasi. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan a reçu le 11 octobre le maire adjoint de la ville de Tampere ( Finlande ), Ilkka Sasi, en visite de travail dans la ville.Vo Van Hoan a informé son interlocuteur que Hô Chi Minh-Ville visait devenir une zone urbaine intelligente, un centre régional d'innovation axé sur le développement économique numérique et la croissance verte.Il a noté les résultats positifs de la coopération dans l’éducation entre Hô Chi Minh-Ville et la Finlande à travers de nombreux projets de coopération, se déclarant convaincu que les modèles de coopération dans ce domaine pourront être élargis et développés davantage à l'avenir.Vo Van Hoan a présenté au responsable finlandais le parc des logiciels de Quang Trung et la zone de haute technologie de la ville qui attirent des centaines d'entreprises de premier plan dans le monde. C'est une bonne opportunité pour que les entreprises finlandaises investissent dans les domaines des technologies de l'information, de la production de puces et de l'intelligence artificielle, a-t-il estimé.De son côté, Ilkka Sasi a partagé l'objectif de sa visite visant à élargir les programmes de coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle, à chercher des opportunités pour promouvoir la coopération commerciale et d'investissement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la construction et du développement urbain intelligent...Présentant la ville de Tempere, la troisième plus grande zone urbaine de Finlande, Ilkka Sasi a précisé que Tampere se concentrait également sur le développement des technologies de l'information et que la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et Tampere dans ce domaine apporterait de nombreux résultats positifs pour les deux parties.Enfin, Ilkka Sasi a affirmé que l’entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), dont la Finlande est membre, constituait une bonne condition pour la Finlande et le Vietnam, y compris Tampere et Ho Chi Minh-Ville, de promouvoir davantage les activités de coopération en matière de commerce et d'investissement. -VNA