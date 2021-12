Cérémonie pour recevoir des aides pour le "Fonds pour les pauvres" de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a reçu lundi matin près de 56 milliards de dôngs (2,4 millions de dollars) en faveur du "Fonds pour les pauvres" de la ville pour soutenir les personnes défavorisées avant les vacances du Têt du Tigre 2022.



La présidente du Comité du FPV de Ho Chi Minh-Ville, To Thi Bich Chau, a remercié les organisations, entreprises et particuliers ayant apporté des dons au "Fonds pour les pauvres" de la ville.



Lors de cet événement, le Comité du FPV de Ho Chi Minh-Ville a reçu plus de 55,9 milliards de dôngs provenant de 20 organisations, entreprises et deux individus. Cette somme sera remise à des personnes défavorisées pour les aider à préparer le Têt dans la joie et la sérénité. -VNA