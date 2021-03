Le vaccin ARNm-1273 de la société américaine Moderna. Photo: AFP/VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville a soumis au Comité populaire municipal une proposition concernant l’achat de 5 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 auprès d'un producteur américain pour répondre à la demande locale.

Environ 9 millions de personnes de la ville sont éligibles à la vaccination contre le COVID-19, c’est-à-dire que la ville aura besoin de 18 millions de doses.

Le Service municipal de la Santé a obtenu l’acceptation de la société américaine Moderna de lui fournir 5 millions de doses du vaccin ARNm-1273 au troisième trimestre de cette année. Ce vaccin destiné aux personnes de plus de 18 ans est reconnu par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US-FDA) comme étant sûr, grandement efficace et sans effets secondaires graves.

Selon la proposition du Service de la Santé, la somme utilisée pour l’achat de vaccin sera prélevée sur le budget de l’État pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de coronavirus et les dons de particuliers et d’organisations.

Auparavant, le ministère de la Santé avait décidé de distribuer à Ho Chi Minh-Ville plus de 9 000 doses du vaccin AstraZeneca tirées du premier lot de 117 000 doses. -VNA