Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, reçoit le 13 février la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la province de l'Ontario, Lisa Thompson. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Avec ses atouts dans la production agricole, l'Ontario, la plus grande province du Canada, souhaite développer une coopération durable et efficace dans ce domaine avec Ho Chi Minh-Ville.C’est en ces termes que s’est exprimée la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la province de l'Ontario, Lisa Thompson, lors de sa tournée de travail dans la mégapole du Sud.Elle a été reçue le 13 février par le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan.Actuellement, le Canada est le 22e investisseur parmi les 117 pays et territoires injectant des fonds à Ho Chi Minh-Ville, avec 119 projets totalisant environ 130 millions de dollars, a indiqué Vo Van Hoan.Au niveau de coopération décentralisée, Ho Chi Minh-Ville et l'Ontario ont établi des liens d'amitié et de coopération en février 2006, mais les résultats de leur coopération n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, a-t-il souligné.Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a affirmé que la mégapole du Sud était prête à accueillir les entreprises canadiennes, dont celles de l’Ontario, dans les domaines de l'agriculture, de la transformation numérique et des applications technologiques.En plus, Ho Chi Minh-Ville est disposée à intensifier les liens dans la culture, la formation des ressources humaines, ainsi que les échanges entre les peuples, avec des localités canadiennes, dont l'Ontario, pour contribuer aux activités de célébration, cette année, du 50e anniversaire l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a-t-il ajouté.Pour sa part, la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l' Ontario , Lisa Thompson, a affirmé que sa province, dont la ville de Toronto, était disposée à se coordonner avec Ho Chi Minh -Ville pour promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans l'économie et la culture.-VNA