Hanoi (VNA) - Hô Chi Minh Ville s’efforce de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour promouvoir l'économie numérique, avec l'objectif que d'ici 2025, l'économie numérique contribue à 20 % au produit brut local (PIBJ) et à 40 % au GRDP d’ici 2030. Les objectifs de la ville sont de 5 à 10 % supérieurs à la moyenne nationale.

Hô Chi Minh Ville s’efforce de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour promouvoir l'économie numérique. Photo : VNA

En 2021, pour la première fois, Hô Chi Minh-Ville a évalué la contribution de l'économie numérique au GRDP du point de vue de la recherche scientifique à 15,38 % (sans compter le commerce électronique et l'économie du partage). Le taux de contribution de l'économie numérique au PIBR de la ville devrait atteindre 18,66 % en 2022. Hô Chi Minh-Ville prévoit que d'ici 2024, l'économie numérique représentera 22 % et d'ici 2025, 25 %.

M. Lam Dinh Thang, directeur du Département de l'information et des communications de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la Résolution 31/2022 du Bureau politique assignait à Hô Chi Minh-Ville la tâche de devenir le porte-drapeau du pays en matière d'économie numérique d'ici 2030. Hô Chi Minh-Ville a récemment mené de manière proactive de nombreuses mesures visant à promouvoir l’économie numérique. La ville intègre des solutions aux objectifs de développement économique numérique dans les résolutions du Comité du Parti et dans son programme annuel de développement socio-économique.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville développe des infrastructures numériques, favorisant les paiements sans espèces dans de nombreux domaines, notamment dans les procédures administratives, l'éducation, les soins de santé, les transports...

Cependant, M. Lam Dinh Thang a déclaré que Hô Chi Minh-Ville fait face à trois défis majeurs en matière de développement économique numérique. Cette prise de conscience à de nombreux endroits, à de nombreux niveaux et dans de nombreux secteurs est encore incomplète. Les méthodes et outils de mesure ne sont pas unifiés. Les politiques et les ressources destinées à soutenir les petites et moyennes entreprises ne sont pas nombreuses...

Hô Chi Minh-Ville considère l'économie numérique comme une économie de plus en plus solide. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville considère l'économie numérique comme une économie de plus en plus solide, devenant un puissant moteur d'une croissance stable et durable fondée sur quatre piliers : L'industrie des technologies de l'information (TIC) crée une base solide pour une croissance stable ; La transformation numérique des industries crée une dynamique pour une croissance durable ; La gouvernance numérique joue un rôle important pour garantir une croissance stable ; La valorisation des données crée un nouveau pouvoir pour une croissance stable.

Pour promouvoir l'économie numérique, dès le début de 2024, la ville a mis en œuvre des solutions et des politiques visant à soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises privés et les particuliers dans la transformation numérique à travers des formations et du conseil en transformation numérique, du soutien pour l'utilisation des plateformes numériques à bas prix, a déclaré M. Lam Dinh Thang.

En 2024, Hô Chi Minh-Ville se concentrera sur le soutien et l'encouragement au développement des entreprises de technologie numérique, la création d’une force motrice pour encourager les entreprises à mettre en œuvre la transformation numérique, développer de nouveaux modèles de production et d’affaires basés sur des plateformes technologiques numériques, améliorer l'environnement d'investissement et d'exploitation dans la zone de hautes technologies conformément à la Résolution n°98/2023/QH15 pour promouvoir le développement scientifique et technologique dans le domaine du numérique...

Dans le cadre de la transformation numérique, la ville perfectionne sa plateforme d'intégration et de partage de données pour se connecter à la plateforme nationale d'intégration et de partage de données, l’exploitation d’un système d'information unifié sur la gestion des terres et un système d'information sur la gestion des permis de construction dans toute la ville... - VNA