Hô Chi Minh-Ville (VNA) - En réponse à la crise sanitaire, Hô Chi Minh-Ville a décidé de se focaliser sur le tourisme de proximité. Pour inciter les habitants à découvrir les richesses de sa ville et de sa région, le secteur touristique municipal propose un large éventail de promotions jusqu’au 31 mars 2021.

Saigontourist fait savoir que les hôtels de luxe : Grand, Rex, Caravelle ou Sheraton Saigon proposent des réductions sur leurs services hébergement (entre 30 et 50%) et restauration pendant tout le premier trimestre 2021.

Nguyên Hông Quang, directeur-adjoint de l’hôtel Rex Saigon, explique : « Nous affichons une réduction de 25% sur les menus. À midi, nous proposons des combos à 300 mille dongs ou encore des réductions allant jusqu’à 50%. Pour le diner, nous proposons la formule « un dîner acheté, un dîner offert ». Avec ces promotions, nous tentons d’attirer une clientèle qui n’est pas coutumière des hôtels 5 étoiles. »

L’hôtel Myst Đông Khoi 5 étoiles propose des tarifs préférentiels. Truong Ngoc Y, une habitante domiciliée dans le 12e arrondissement, y a réservé une chambre pendant le Têt.

«Le prix de ma chambre a été divisé par deux. Je suis très satisfaite des prestations. Ces promotions permettent aux locaux de s’offrir un court séjour dépaysant dans l’un des magnifiques et luxueux hôtels de leur ville».

La croisière sur le fleuve Sai Gon. Photo: VOV

Les très célèbres sites touristiques de Binh Quoi, Suôi Tiên, Dâm Sen, Vàm Sát dans le district de Cân Gio ou "Môt thoáng Vietnam" (Le Vietnam dans un instant) dans le district de Cu Chi affichent également des promotions intéressantes. La croisière sur le fleuve Sai Gon est très prisée des habitants de Ho Chi Minh-Ville qui aiment découvrir le charme de leur ville, la nuit. Réservées avant la crise de COVID-19 principalement par les touristes étrangers, ces croisières font désormais le bonheur de la population locale. La société de jonque Dông Duong propose un circuit sur le fleuve au prix modique de 100 mille dongs par personne, incluant une boisson et une collation. An Son Lâm, son directeur, indique : « Notre circuit est très apprécié. Beaucoup d’habitants nous ont avoué n’avoir jamais eu l’idée d’effectuer un pareil circuit. Compte tenu que la crise sanitaire s’éternise, nous devons développer une offre de tourisme originale et mettre en avant les activités fluviales ».

La découverte de la ville à bord d’une jonque est une expérience inoubliable, affirme Ngoc Khuyên, une touriste originaire du district de Hoc Môn. « Ce circuit nous permet de contempler la ville au crépuscule. Les paysages nocturnes sur les bords du fleuve sont splendides. J’ai beaucoup aimé cette expérience et j’ai décidé d’organiser une soirée musicale sur une jonque. »

Le circuit en bus. Photo: VOV

La société Anh Viêt Tourist propose de visiter Hô Chi Minh-Ville en bus à double étage pour seulement 150.000 dongs (5,5 euros), plus de la moitié du tarif habituel. Le circuit offre une vue imprenable sur les plus beaux monuments de la ville : le Palais de la Réunification, la cathédrale Notre-Dame, la rue piétonne Nguyên Huê, le Théâtre municipal.

Gia Huy, un habitant de Hô Chi Minh-ville, est ravi de cette visite.

«Le circuit en bus à double étage mérite vraiment le détour. La ville est encore plus belle vue de haut».

Pour conquérir une clientèle de proximité, les professionnels du tourisme et les autorités de Hô Chi Minh-Ville misent sur les atouts et les charmes de la ville et une campagne de promotions ciblée. -VOV/VNA