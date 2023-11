Panorama de la rencontre. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Consulat général des États-Unis dans cette ville ont eu une rencontre le 15 novembre pour explorer des opportunités de promotion de la coopération dans le domaine de la construction de villes intelligentes.Lors de la réunion, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné que la transformation numérique, le développement de villes intelligentes et la croissance verte et durable constituaient des souhaits de la mégapole du Sud, mais aussi des tendances mondiales.La ville apprécie les entreprises technologiques américaines qui investissent et font des affaires au Vietnam et aident la ville à mettre en œuvre le programme de développement de villes intelligentes.Selon lui, dans les temps à venir, il faut davantage d’activités de coopération entre les partenaires et entreprises technologiques américaines avec les autorités et agences municipales pour rechercher des opportunités de coopération en matière de consultation technique et de soutien en ressources pour mettre en œuvre des projets et des forums dans les domaines de la transformation numérique et du développement de villes intelligentes.Selon Susan Burns, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, les deux pays ont convenu de promouvoir la coordination pour trouver des orientations permettant d'élargir les relations bilatérales dans divers domaines, avec l’accent mis sur le développement économique et l'innovation.Lors de la réunion, les représentants américains ont affirmé leur intérêt à soutenir et à coopérer avec Ho Chi Minh-Ville dans le domaine de la construction de villes intelligentes pour contribuer de manière substantielle au développement général des relations entre les Etats-Unis et le Vietnam. -VNA