Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville vient de publier un plan d’investissement dans cinq projets visant à moderniser et étendre les travaux routiers existants en appliquant le contrat Construction-Exploitation-Transfert (BOT). Selon le plan, ces cinq projets devraient démarrer fin 2025-début 2026.



Il s’agit de la modernisation et de l'expansion des Nationale 13 et 1, de la réhabilitation des Nationale 22 et Nationale Nord-Sud, du tronçon allant de la rue Nguyen Van Linh à l'autoroute Ben Luc - Long Thanh, et de la construction de la route et du pont de Binh Tien.



L'investissement total de ces cinq projets devrait s'élever à environ 44 592 milliards de dongs. Le besoin en capital pour la période 2023 - 2025 est d'environ

8 143 milliards de dongs pour la libération des terrains, le soutien à la construction… Au cours de la période 2026 - 2030, le besoin en capital sera de près de 36 449 milliards de dongs, dont 16 702 milliards de dongs venant du budget municipal.



Selon le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, la promulgation de ce plan d'investissement a été approuvée par le Conseil populaire municipal en septembre 2023, conformément aux mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville. -VNA