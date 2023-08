Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a envoyé aux Services, organes et localités de la mégapole du Sud un document sur le projet d'investissement pour la construction d’un million d'appartements de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les ouvriers des parcs industriels au cours de la période 2021-2030.



Selon ce document, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville ordonne aux organes de mener des études pour ajouter des projets de logements sociaux dans son programme de stimulation de l’investissement.



Le Service municipal du Plan et de l'Investissement est chargé d'examiner et de promulguer des processus spécifiques afin de raccourcir des procédures administratives concernant les projets de construction de logements sociaux et de logements pour les ouvriers...-VNA