Ho Chi Minh-Ville prête à accueillir à nouveau les touristes étrangers. Photo:VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville s’apprête à accueillir à nouveaux les touristes étrangers après deux ans affectés par la pandémie de COVID-19.

La 8e Fête de l’Ao Dai a lieu 5 mars au 15 avril à Hô Chi Minh-Ville, marquant le début d’une série d’activités de promotion du tourisme de la mégapole du Sud en 2022.

Au début de mars, le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville a signé des accords de coopération avec la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) et Vietnam Airport Ground Services Company Limited (VIAGS), dans le but de favoriser la relance et le développement durable du tourisme.

L'accord de coopération entre le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville et l’EuroCham pour 2022-2024 vise à promouvoir le développement du tourisme MICE et du tourisme gastronomique. Les deux parties vont également renforcer les activités d'études de marché, la formation de ressources humaines, et partager des expériences dans le tourisme...

Cette coopération aidera la mégapole du Sud à augmenter la possibilité de promouvoir son image chez nombreuses entreprises et citoyens européens au Vietnam, ainsi qu'aux marchés étrangers.

Non seulement une destination attrayante, Ho Chi Minh-Ville est aussi un point de transit pour les touristes étrangers vers d'autres destinations au Vietnam. Le 18 mars, Ho Chi Minh-Ville et les 13 provinces et villes dans le delta du Mékong ont signé un accord de coopération sur le développement touristique.

La coopération avec des provinces du delta du Mékong permettra à Ho Chi Minh-Ville de développer de nouveaux produits touristiques et à attirer plus de visiteurs, a déclaré la directrice du Service municipal, Nguyen Thi Anh Hoa.

Actuellement, la ville recense plus de 6.800 chambres d'hôtel de luxe répondant aux exigences en matière d’accueil de touristes étrangers en 2022 et des milliers chambres d'hôtel 3 étoiles.

Neuf sites dans la ville tels que la Poste centrale, le tunnel de Cu Chi, le Complexe des vestiges historiques de la forêt Sac, le Musée des vestiges de la guerre, le Musée des femmes du Nam Bo, le Musée de l’histoire de Ho Chi Minh-Ville et le Musée des Ao dai, sont autorisés à rouvrir leurs portes. Les autorités municipales ont envisagé la réouverture de six autres sites touristiques. -VNA