Cérémonie d'ouverture de la Semaine. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une Semaine des échanges culturels, commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et la République de Corée a débuté le 28 octobre à Ho Chi Minh-Ville.



Cet événement est organisé par le Service des Affaires étrangères de Ho Chi Minh-Ville et le Consulat général de République de Corée dans la mégapole du Sud, en l’honneur du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré espérer que la Semaine contribuerait à renforcer la coopération entre le Vietnam, Ho Chi Minh-Ville en particulier, et la République de Corée.



La Semaine des échanges culturels, commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et la République de Corée se poursuit jusqu’au 1er novembre, avec de nombreuses activités culturelles, commerciales et gastronomiques, réunissant plusieurs sociétés et localités sud-coréennes.-VNA