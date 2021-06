Cathédrale Notre-Dame à Ho Chi Minh-Ville. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville est l'une des 8 candidates au titre de la "Meilleure destination du tourisme MICE d'Asie 2021" dans le cadre de World MICE Awards 2021.

Ho Chi Minh-Ville possède un environnement d'affaires et d'investissement favorable, et elle est souvent choisie par des hommes d'affaires étrangers pour organiser des séminaires internationaux. Cela montre que la ville a des atouts et des potentiels pour développer des produits touristiques MICE.

Les autres candidates asiatiques en lice sont Bangkok (Thaïlande), Pékin (Chine), Hong Kong (Chine), Kuala Lumpur (Malaisie), Macao (Chine), Séoul (République de Corée) et Singapour.

Une vue de Ho Chi Minh-Ville. Photo: vneconomy.vn

Le MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) est un type de tourisme associé avec l'organisation d'événements tels conférences, expositions. Actuellement, ce type de tourisme rapporte une importante source de revenus à "l'industrie sans fumée" dans de nombreux pays.

Au Vietnam, ce type de tourisme est exploité avec succès par de nombreux voyagistes depuis des années. L'exploitation du marché MICE est désormais l'un des objectifs de la stratégie de développement touristique du pays.

Organisés pour la première fois en 2020, les World MICE Awards visent à promouvoir la croissance et la rénovation du tourisme MICE à l'échelle mondiale en honorant les organisations spécialisées en la matière. En 2020, Ho Chi Minh-Ville a remporté ce prix d'Asie.

Les World MICE Awards 2021 font partie d'une série de récompenses développées à partir des World Travel Awards (WTA) - les prix les plus prestigieux au monde dans le secteur touristique. Annuellement organisés, ils honorent des unités de l'industrie du tourisme telles que destinations, hôtels, agences de voyage, agences nationales de gestion du tourisme, etc.

Cette année, le vote sera fait entre le 6 et le 14 septembre à l'adresse: https://worldmiceawards.com. Les résultats seront annoncés le 1er novembre. -VNA