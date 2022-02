Le secteur textile nécessite un grand nombre de travailleurs. Photo: laodong.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Après le Nouvel An lunaire 2022, Ho Chi Minh-Ville a besoin de 44.800 à 55.600 travailleurs concentrés dans les secteurs du textile, de la chaussure; de l'agroalimentaire; de la mécanique; des produits chimiques, pharmaceutiques et du caoutchouc ; de la construction ; du commerce de gros et de détail; du transport d'entrepôt; des services d'hôtellerie-restauration; de l'immobilier; des services de sécurité, etc.

C'est ce qu'a informé le Centre de prévision des besoins humains et d'information sur le marché du travail (FALMI) de Ho Chi Minh-Ville, après avoir sondé le marché du travail avant et après le Nouvel An lunaire.

Selon le docteur Do Thanh Van, directeur adjoint du FALMI, après avoir appliqué de nombreuses mesures flexibles pour s'adapter à la nouvelle situation et assurer la lutte contre l'épidémie, la plupart des entreprises ont commencé à déployer des plans de recrutement de personnel.

La demande en travailleurs formés représentait 86,39%, dont 21,58% pour le diplôme universitaire, 19,13% pour le diplôme collégial (institut universitaire), 25,08% pour le niveau intermédiaire, et 20,6% pour le niveau élémentaire . -VNA