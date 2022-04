Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Au deuxième trimestre de 2022, Ho Chi Minh-Ville a besoin de 59.600 à 65.500 employés, en baisse d'environ 8% par rapport au premier trimestre, selon le Centre de prévision des besoins humains et d'information sur le marché du travail de Ho Chi Minh-Ville (Falmi).

Selon Falmi, en 2022, les domaines les plus demandés sont notamment le commerce et les services (65,41%), suivi par l'industrie et la construction (33,63%) et le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (0,96%).

La demande en ressources humaines dans 4 industries clés représente 19,37 % (industrie mécanique représente 4,37% ; production des produits électroniques, 6,97% ; agroalimentaire et boissons 3,96 %, et produits chimiques pharmaceutiques - plastiques - caoutchouc 4,07%).

Selon le service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en 2022, le marché du travail de la mégapole du Sud continue de se développer en augmentant progressivement la proportion des employés dans les secteurs de l'industrie - construction et des services et en réduisant la proportion de travailleurs dans les secteurs de l'agriculture, la sylviculture et la pêche.

La ville compte environ 4,9 millions de travailleurs répartis dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche (0,96%); l'industrie, la construction (37,15%) ; le commerce, les service (61,89%) et plus de 3 millions d'autres dans les entreprises, dont 3% travaillant dans le secteur publique, 74,5% dans le secteur non étatique et 22,49% dans les entreprises à fonds d'investissement étranger. -VNA