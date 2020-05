Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon l’Office des statistiques de Ho Chi Minh-Ville, l’indice des prix à la consommation (IPC) de la mégapole du Sud en mai a diminué de 0,33% par rapport à avril et de 1,38% par rapport à décembre 2019. Cependant, il a augmenté de 1,4% par rapport à mai 2019.



Pour les cinq premiers mois de l’année, l’IPC de Ho Chi Minh-Ville a progressé de 3,76% en variation annuelle.



Parmi les 11 groupes de marchandises répertoriés, trois ont connu une baisse des prix. Il s’agit des groupes “Restaurants et services d’alimentation” (-0,41%), “Logements, électricité, eau, combustibles et matériaux de construction” (-0,97%), “Transports” (-2,29%). Deux groupes que sont “Textile-habillement, chapeaux, chaussures” et “Education” sont restés inchangés. Les prix des autres groupes ont tous augmenté.



Le cours de l’or en mai a progressé de 1,19% par rapport à avril et de 33,38% en glissement annuel. Pour les cinq premiers mois 2020, il a augmenté de 25,8% par rapport à la même période de l’année dernière.



Le cours du dollar américain en mai a diminué de 0,49% par rapport à avril, mais il a augmenté de 0,55% en glissement annuel. Pour les cinq premiers mois de l’année, il a progressé de 0,71% par rapport à la même période 2019. -VNA