Cérémonie d’ouverture de l’annexe du 115 à l’hôpital international City. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Il est prévu de renforcer les réseaux d’intervention d'urgence aux portes de la Mégapole afin de mieux secourir les populations. Cette information vient d’être confirmée par le Professeur agrégé Tang Chi Thuong, lors de l’ouverture de l’annexe du centre d’urgence 115, installée à l'hôpital International City, dans le district de Binh Tân, le 4 décembre.



Selon Tang Chi Thuong, ces systèmes annexes ont pu se développer au cours des deux dernières années. À ce jour, la ville compte 26 annexes de secours installées dans 24 arrondissements et districts et notamment aux portes d’entrées de la ville et dans ses banlieues.



Pourtant, Tang Chi Thuong a indiqué que, pour aider les victimes et patients en cas d’urgence de plus en plus efficacement, il fallait développer le réseau d’urgence 115 de manière dense. "Comme le centre d’urgence 115 ne peut pas encore fonctionner de manière optimum, en termes de personnel notamment, ce sont les hôpitaux qui prendront le relai".



On sait que l’hôpital international City est un établissement privé participant au système d'urgence 115 de Hô Chi Minh-Ville. Ce dernier traitera les cas d’urgence extrême provenant des arrondissements 5, 6, 8, 10, 11, Binh Tân, Binh Chanh, Tân Phu et plus particulièrement les habitants des provinces voisines de Hô Chi Minh-Ville. Nguyên Duy Long, directeur du centre d'urgence 115, a déclaré que la participation des établissements privés joue un rôle très important dans l'élimination des préjugés envers le système d’urgence.



Récemment, le Service municipal de la santé a mis en place des véhicules d'urgence à deux roues à l'hôpital général de Saïgon. Après un mois de mise en œuvre à titre expérimental, la plupart des gens sont très satisfaits de ce modèle en raison de son coté pratique. Il suffit d’attendre seulement 3-5 minutes pour être soigné. Pour la deuxième étape du plan, le secteur de la santé continuera à expérimenter des véhicules à deux roues dans cinq arrondissements: 1, 2, 4, 10 et Thu Duc.-CVN/VNA