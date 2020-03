Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le bateau-restaurant Saigon du groupe Saigontourist propose à ses clients des menus riches et originaux dans le cadre somptueux de la rivière Saïgon, la nuit.

Le bateau-restaurant Saigon.Photo : Saigontourist/CVN

Le Village touristique de Binh Quoi et le bateau-restaurant Saigon appartiennent tous les deux à Saigontourist. Le deuxième est devenu la référence en matière de balades sur la rivière Saïgon. Il est désormais amarré tous les soirs à Hô Chi Minh-Ville, au quai de Bach Dang, face à la rue piétonne Nguyên Huê.



Menus variés



Constitué de trois étages, le bateau peut accueillir 600 personnes tous les soirs entre 17h30 et 21h30. En traversant le port de Bên Nghé, vous pourrez admirer les magnifiques paysages qu’offre la rivière.



Vous vous régalerez aussi avec la cuisine de chefs qualifiés. Aux 1er et 2e étages, vous pourrez opter pour la cuisine asiatique tout en écoutant un jeune groupe vietnamien. Au 3e étage, la cuisine est de style européen. L’ambiance y est différente, beaucoup plus romantique et votre repas sera rythmé par de douces mélodies, particulièrement les vendredis, samedis et dimanches entre 08h00 et 21h30.



Le Centre de tourisme fluvial du Village touristique de Binh Quoi, en association avec le voyagiste Saigontourist, organise aussi régulièrement des balades à bord de bateaux rapides. Parmi les destinations attrayantes proposées : l’avenue Dông Tây, la zone touristique de Binh Quoi et la mangrove de Vàm Sat.



Son nouveau terminal, avec un emplacement privilégié, ouvre de nouvelles opportunités pour accroître l’attractivité de ce village et en faire une destination de choix des touristes vietnamiens et étrangers de passage à Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA