Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après un long hiatus du coronavirus, le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a lancé un deuxième programme de stimulation du tourisme pour la fin de l’année, offrant des réductions allant jusqu’à 50% sur des centaines de voyages organisés.

Le tourisme de Hô Chi Minh-Ville cherche à renouer avec la croissance. Photo: ANTV

Ce programme de relance touristique a attiré la participation d’environ 100 entreprises de voyage et de transport, ainsi que des établissements d’hébergement dans toute la mégapole du Sud. Au total, 200 circuits sont proposés avec des réductions comprises entre 10% et 50%. En particulier, le programme lancera une riche gamme d’offres touristiques via des itinéraires maritimes et routiers.«En lançant le programme, nous nous sommes fixé l’objectif d’accueillir 15 millions de touristes nationaux et d’atteindre environ 80.000 milliards de dôngs de revenus du tourisme intérieur ou environ 6,15% du produit intérieur brut de la ville d’ici la fin de l’année», a déclaré Nguyên Thi Anh Hoa, directrice adjointe du Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.L’Association du tourisme du Vietnam se coordonne avec le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville pour améliorer la connectivité avec les transporteurs aériens, ferroviaire, voyagistes et gérants des sites touristiques afin d’assurer les meilleurs services possibles aux touristes.Hô Chi Minh-Ville est depuis longtemps l’une des principales destinations vietnamiennes pour les visiteurs nationaux et étrangers. Mais les touristes étrangers, touchés de plein fouet par la crise du coronavirus, se font déjà plus rares.Entre janvier et juin, la ville n’a enregistré que 9,4 millions d’arrivées de touristes, avec 1,3 million d’étrangers et 8,1 millions de Vietnamiens, soit une chute de 69,3% et 50,9%, respectivement. – VNA