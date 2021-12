Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En tant que localité la plus touchée par la 4e vague de COVID-19, Ho Chi Minh-Ville a bénéficié d'un grand soutien pour contrôler l'épidémie et revenir à la nouvelle normalité. Actuellement, la mégapole du Sud rétablit rapidement ses activités économiques, tout en poursuivant la prévention et le contrôle de l’épidémie pour assurer la durabilité.

Le professeur associé et docteur Tran Hoang Ngan, directeur de l'Institut municipal d'études du développement, a déclaré apprécier les efforts du milieu des affaires de Ho Chi Minh-Ville pour surmonter les défis de la pandémie et relancer les activités économiques.

A ce jour, 88 projets dans le Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville (SHTP), avec environ 48.000 employés, ont repris 100% de leurs opérations. Dans les zones industrielles et franches d'exportation, 1.408 des 1.412 entreprises ont relancé leurs activités avec plus de 280.000 employés. En outre, les entreprises ont repris des activités pour répondre rapidement aux commandes des États-Unis, d'Europe et d'autres pays pour l'hiver et le Noël.

Le vice-président de l'Association des entreprises dans les zones industrielles et franches d'exportation de Ho Chi Minh-Ville, Tran Viet Anh, a déclaré que dans le contexte d’épidémie, les entreprises avaient toutes compris que la restructuration était impérative. La grande leçon est de réorganiser les processus de travail, en travaillant en ligne et en présentiel, a-t-il souligné. -VNA