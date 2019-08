Séance de travail entre la la délégation de Ho Chi Minh-Ville et le ministère indonésien de la Planification. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Indonésie, Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, a eu le 22 août des séances de travail avec des dirigeants du ministère indonésien de la Planification et de l’Institut national de résilience (NRI – National Resilience Institute).

Ces séances de travail ont été consacrées aux mesures pour renforcer la coopération bilatérale dans les temps à venir. Par ailleurs, les représentants vietnamiens se sont renseignés sur la stratégie de développement économique de l’Indonésie (Making Indonesia 4.0), sur les politiques indonésiennes de développement de ressources humaines au service de la 4e révolution industrielle, sur les expériences de développement des PME et des start-up…

Nguyen Thien Nhan a souligné que Ho Chi Minh-Ville rencontrait plusieurs défis de développement, notamment ceux liés aux changements climatiques. Il a proposé de créer un réseau des villes d’Asie du Sud-Est résilientes aux changements climatiques pour partager des expériences et s’entraider dans le traitement des difficultés causées par l’urbanisation et les changements climatiques. Il a également affirmé que le Vietnam et l’Indonésie pourraient développer leur coopération dans les secteurs de l’innovation, des start-up et des villes intelligentes.

La partie indonésienne a affirmé que cette visite de travail de la délégation de Ho Chi Minh-Ville était une bonne occasion pour les deux parties de discuter des solutions aux défis rencontrés par Jakarta et la mégapole du Sud du Vietnam, tels que pollution environnementale, embouteillages, inondations…

Le ministre indonésien de la Planification, Bambang Brodjonegoro, a déclaré apprécier l’initiative de Ho Chi Minh-Ville sur la création d’un réseau des villes résilientes aux changements climatiques. Il a partagé que cette initiative devrait privilégier le secteur des transports, les solutions aux inondations et le traitement des questions environnementales.

Le même jour, la délégation vietnamienne a étudié des transports en commun à Jakarta et a rencontré des spécialistes néerlandais pour étudier les modèles de coopération entre l’Indonésie et les Pays-Bas dans le développement d’un projet de digues de protection contre les inondations, lequel est mis en œuvre à Jakarta.

Le 21 août, Nguyen Thien Nhan avait eu une séance de travail avec l’Université d’Indonésie. Il avait proposé que l’Université d’Indonésie et l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville renforcent leur coopération pour contribuer à la formation de ressources humaines qualifiées pour la mégapole du Sud du Vietnam. -VNA