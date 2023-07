Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un plan destiné à fournir gratuitement des services d’examen médical et de dépistage des maladies non transmissibles (MNT) aux personnes âgées sera déployé à titre expérimental en 2023 à Hô Chi Minh-Ville, a-t-on appris du Département municipal de la santé.

Une personne âgée se fait consulter par un médecin de l’hôpital du 11e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Chaque arrondissement, chaque district de la mégapole du Sud sélectionneront un quartier ou une commune pour organiser avant le 31 août les services qui comprennent examens paracliniques, échographie générale, analyses de sang, mesures de signes vitaux.Les personnes âgées qui présentent des signes cliniques bénéficieront des examens approfondis et ont la possibilité de choisir de recevoir le soin dans le dispensaire local si les installations sont suffisantes, dans un hôpital désigné ou à leur domicile si elles sont gênées dans leurs déplacements.Les données des examens médicaux seront enregistrées dans des dossiers médicaux électroniques pour faciliter leur gestion et les personnes âgées se verront fournir des médicaments du Paquet essentiel d’interventions de l’Organisation mondiale de la Santé pour les MNT (WHO PEN)Une fois généralisé l’an prochain, ce plan devra profiter à plus d’un million de personnes âgées de plus de 60 ans, soit 11,03% de la population de Hô Chi Minh-Ville, dont 95.269 personnes dans la ville de Thu Duc, 82.692 dans l’arrondissement de Binh Thanh, 67.860 dans l’arrondissement de Go Vâp et 65.227 dans le 8e arrondissement. – VNA